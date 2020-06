O FC Porto venceu esta terça-feira o Boavista no Estádio do Dragão por 4-0, num jogo a contar para a 28.ª jornada do campeonato.

Depois da derrota, o treinador do Boavista reconhece que a equipa podia e devia ter feito mais. Já Sérgio Conceição sai feliz do dérbi, mas rejeita a ideia de que o campeonato já está decidido.

