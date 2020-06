Aos 36 anos, Jeremy Mathieu decidiu abandonar os relvados depois de se ter lesionado com gravidade no joelho esquerdo, durante o treino do Sporting, na quarta-feira.

O tempo de recuperação impedia o defesa central de jogar as restantes partidas da presente época.

Pelo Sporting, clube que representa deste 2017, quando chegou do Barcelona, conquistou duas taças da Liga e uma Taça de Portugal.