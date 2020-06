O Sporting joga esta sexta-feira com o Belenenses SAD, na Cidade do Futebol, no fecho da jornada 28 do campeonato.

Rúben Amorim diz que a equipa vai entrar em campo motivada porque quer dedicar a vitória a Jérémy Mathieu, que colocou um ponto final na carreira depois de se lesionar no treino desta quarta-feira.