Saída de Bruno Lage pode ser anunciada nas próximas horas

A imprensa desportiva, desta quinta-feira, está a avançar que Bruno Lage pode estar de saída do Benfica. Os maus resultados da equipa neste regresso do campeonato, após a paragem devido à pandemia da Covid-19, e as últimas declarações do treinador, após a derrota contra o Santa Clara, não terão agradado ao presidente e aos administradores da SAD dos encarnados.

Entre os nomes mais falados para ocupar o lugar do treinador está o de Marco Silva, que já passou pelo Sporting, Olympiacos e Everton.

Veja também: