Adeptos do Braga e do Vitória tinham confronto marcado em Guimarães

A GNR impediu, esta sexta-feira de madrugada, que adeptos do Sporting de Braga e do Vitória de Guimarães se envolvessem em confrontos e deteve dois homens por posse de armas proibidas, disse fonte daquela força.

Braga venceu o Vitória de Guimarães por 3-2

Segundo a fonte, os confrontos teriam sido marcados para um parque de lazer das Caldas das Taipas, em Guimarães, após o jogo de futebol disputado na noite de quinta-feira entre os dois clubes e que terminou com a vitória do Braga por 3-2.

Em comunicado, a GNR refere que recebeu uma denúncia dando conta que grupos de adeptos dos dois clubes rivais "iriam envolver-se em agressões e provocar desacatos".

Por isso, mobilizou para o local do encontro, em Cadas das Taipas, "os meios necessários, tendo sido possível evitar que tais confrontos se concretizassem".

Foram identificados homens entre os 19 e os 22 anos

No local, foi identificado e constituído arguido um homem, de 19 anos, por posse de dois 'very light' (foguete luminoso) e identificados outros cinco homens, com idades entre os 19 e os 22 anos, na posse de dois tacos de snooker.

Ainda na sequência de informações recolhidas no local, a GNR intercetou uma viatura em que seguiam uma mulher e três homens, transportando um bastão de metal e um ferro com 30 centímetros.

Foram detidos dois homens, por posse de arma proibida, e identificados mais um homem e uma mulher, de 19 e 20 anos, respetivamente.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal de Guimarães.