André Geraldes convidado para presidente da SAD do Estrela da Amadora

O antigo team manager do Sporting e ex-CEO do Farense André Geraldes foi convidado para assumir a presidência da SAD do Estrela da Amadora.

O Estrela vai levar à assembleia-geral do clube, no próximo dia 11 de julho, uma proposta de fusão com o Sintra Football, que milita na Série D do Campeonato de Portugal e que não tem estádio próprio, que visa fazer com que o clube suba já ao terceiro escalão do futebol português.

Fonte do Sintra Football revelou à SIC que se trata de um investimento privado, impulsionado por Paulo Lopo, presidente da SAD do Leixões, e pelo filho.

Um dos trunfos utilizados para convencer André Geraldes, natural da Amadora, a aceitar o cargo foi a possibilidade de também ele deter uma percentagem da SAD do clube amadorense.

O Estrela da Amadora, emblema histórico do futebol português, disputou a Primeira Liga durante 16 temporadas, mas o ponto alto da história do clube foi a conquista de uma Taça de Portugal, em 1989/1990.

PAULO DUARTE

Fundado em 1932, o clube foi extinto em 2011 devido a graves problemas financeiros. Foi refundado nesse mesmo ano, sob a designação de Clube Desportivo Estrela.

Esta época, antes da suspensão dos campeonatos de futebol, o CD Estrela ocupava o 8.º lugar na Série 2 da 3:ª divisão distrital da Associação de Futebol de Lisboa.