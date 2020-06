Jorge Jesus era o eleito para substituir Bruno Lage

O treinador do Benfica, Bruno Lage, vai exercer funções até ao final da época, independentemente dos resultados. O clube fez uma proposta ao ex-treinador, Jorge Jesus, que foi recusada.

Após o empate com Tondela e Portimonense, a Administração do Benfica fez um convite para Jorge Jesus pegar de imediato na equipa, fazer o final desta temporada e seguir como treinador para a próxima. Só que o treinador português mostrou-se com muitas dúvidas em virar costa de imediato a vários compromissos que assumiu com o Flamengo.