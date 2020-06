Pochettino e Unai Emery são alvos do Benfica para suceder a Bruno Lage

Bruno Lage vai continuar a ser o treinador do Benfica até ao fim da temporada, mas Luís Filipe Vieira já procura sucessor.

A imprensa desportiva já avançou vários nomes, entre eles os do argentino Mauricio Pochettino, que está sem clube depois de deixar o comando técnico do Tottenham, do espanhol Unai Emery e do português Marco Silva.

A preferência do presidente era Jorge Jesus, só que o técnico rejeitou uma proposta das "águias" por não querer virar as costas aos compromissos que tem com o Flamengo.

Os "encarnados" partem hoje ao fim do dia para a Madeira, onde amanhã jogam com o Marítimo.