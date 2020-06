Real Madrid afasta-se do Barcelona na liderança da Liga espanhola

O Real Madrid venceu por 1-0 o Espanyol em Barcelona e tem agora dois pontos de avanço sobre o FC Barcelona, na frente do campeonato espanhol de futebol, quando faltam só seis jornadas para terminar.

A grande época que o francês Karim Benzema está a fazer teve mais um capítulo, com um fantástico toque de calcanhar a assistir o golo do brasileiro Casemiro, antigo jogador do FC Porto, imediatamente antes do intervalo.

Os merengues aproveitaram assim da melhor maneira o tropeção do FC Barcelona, que na véspera empatou 2-2 em Vigo.

Benzema consegue assim a 107.ª assistência pelo Real Madrid, aproximando-se um pouco mais do recorde de 116, que é detido por Cristiano Ronaldo e Raul.

Mais influente desde a ida de CR7 para a Juventus, Benzema está a fazer a sua melhor época de sempre em Madrid, liderando a muito motivada equipa na sua quinta vitória consecutiva.

O Barça ainda não dá o caso por encerrado e Gerard Piqué, grande referência da equipa, escreve nas redes sociais: "Lembrem-se que somos o Barça e que tudo isto ainda não acabou. Lutar até ao fim faz parte do nosso ADN."

Barcelona recebo o Atlético de Madrid na próxima jornada

O calendário até ao final é mais complicado para os catalães, nos quais alinha Nélson Semedo, que na terça-feira recebem o Atlético de Madrid, de João Felix, atual terceiro e em estado de graça após o desconfinamento.

Logo de seguida, jogam no terreno do Villarreal, quinto da tabela.

Já o Real Madrid, tem um final de época aparentemente mais facilitado, com três dos seis jogos ainda para fazer contra equipas da segunda metade da tabela.

No domingo, o Villarreal teve o génio de Santi Cazorla a desequilibrar na vitória de 2-0 sobre o Valência. O motor do meio campo do submarino amarelo assistiu Gerard Moreno para o 2-0, depois de um golo inicial de Paco Alcácer.

Gonçalo Guedes fez a segunda parte na equipa do Valência, que ocupa o oitavo lugar que lhe vai deixando a Europa como uma miragem.

O Eibar, de Rafa, ganhou por 2-1 ao Granada, de Gil Dias, e o Levante, de Hernani e Ruben Vezo, superou por 4-2 o Bétis, de William Carvalho.