Cédric Soares marca na estreia pelo Arsenal

O português Cédric Soares anotou esta quarta-feira o quarto golo do Arsenal, na vitória (4-0) diante do Norwich, no seu encontro de estreia pelos 'Gunners' na primeira liga inglesa de futebol, e o Leicester pode perder o terceiro lugar.

O lateral direito ex-Southampton começou o jogo da 32.ª jornada no banco de suplentes, mas foi lançado por Mikel Arteta aos 77 minutos, para instantes depois (81) rematar de fora de área de pé esquerdo e fechar o resultado com contornos de goleada.

Antes, Pierre-Emerick Aubameyang colocou os 'Gunners' na frente aos 33 minutos, graças a uma oferta do guarda-redes Tim Krul, que foi passivo ao tentar aliviar a bola e permitiu a interceção ao avançado.

Quatro minutos depois, o gabonês ofereceu o tento ao suíço Granit Xhaka (37) e, já depois do intervalo, bisou (67) no Emirates, igualando Jamie Vardy, do Leicester, no topo dos melhores marcadores, ambos com 19.

Arsenal ultrapassa Tottenham de Mourinho

A formação londrina subiu ao sétimo posto, com 46 pontos, e ultrapassou o Tottenham, de José Mourinho, que tem menos um jogo, enquanto os 'canários' mantêm-se como lanterna-vermelha da prova, com 21.

Sem vencer há três partidas, o Leicester, sem o lesionado Ricardo Pereira, saiu derrotado de Goodisson Park, por 2-1, num encontro em que o melhor que conseguiu foi reduzir pelos pés do nigeriano Iheanacho (51), depois do brasileiro Richarlison (10) e do islandês Sigurdsson, de penálti, terem marcado para os 'toffees'.

O Everton, que teve André Gomes a titular, ao contrário do guarda-redes João Virgínia, que não saiu do banco de suplentes, soma 44 pontos, na 11.ª posição.

Leicester pode perder pódio

Já o Leicester, com 55, pode perder o último lugar do pódio para o Chelsea, caso os 'blues' vençam esta noite em casa do West Ham.

O Newcastle continua a dar sequência aos bons resultados na 'Premier League' e, desta vez, foi ao terreno do aflito Bournemouth, 19.º, com 27, alcançar um triunfo (4-1) fácil.

Os britânicos Dwight Gayle (cinco) e Sean Longstaff (30), o paraguaio Miguel Almiron (57) e o austríaco Valentino Lazaro anotaram os tentos dos visitantes no Vitality Stadium, que permitiram aos 'magpies' subir ao 13.º posto, agora com 42.

O médio Dan Gosling (90+4) fez o tento de honra do 'cherries' já em tempo de compensação.