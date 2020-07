Estreia da seleção na Liga das Nações vai realizar-se no Estádio do Dragão

O Estádio do Dragão, no Porto, vai acolher a estreia da seleção portuguesa no grupo 3 da Liga das Nações A, diante da Croácia, anunciou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Portugal vai iniciar a defesa do título conquistado na primeira edição diante dos vice-campeões mundiais, em 05 de setembro, a partir das 19:45.

Três dias depois, em 08 de setembro, a equipa comandada por Fernando Santos desloca-se à Suécia, para o segundo embate do grupo 3, do qual também faz parte a campeã mundial, França.

A seleção nacional conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em junho do ano passado, depois de vencer na final os Países Baixos por 1-0, com um golo de Gonçalo Guedes.