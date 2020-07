Final da Taça de Portugal vai jogar-se em Coimbra

A final da Taça de Portugal de futebol, que vai opôr o Benfica ao FC Porto, vai jogar-se no Estádio Cidade de Coimbra, no próximo dia 1 de agosto.

O jogo decisivo da prova rainha do futebol português disputa-se habitualmente no Estádio Nacional, em Oeiras, mas este ano foi forçado a mudar de casa devido à ausência de condições sanitárias no recinto do Jamor.

Esta vai ser a segunda final da competição mais tardia de sempre, apenas superada pelo jogo decisivo de 1983/84, quando foi disputado já na época seguinte, a 21 de agosto, devido a um diferendo sobre o local para a realização do encontro.

A final, também entre Benfica e FC Porto, viria a ser jogada no Estádio das Antas, no Porto, onde os "encarnados" venceram por 1-0, com um golo de Carlos Manuel, aos 20 minutos.