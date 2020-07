Sporting bate Gil Vicente e reforça 3.º lugar

O Sporting venceu esta quarta-feira o Gil Vicente por 2-1, no Estádio José de Alvalade, em Lisboa, no jogo que fechou a 29.ª jornada da Primeira Liga de futebol.

O médio brasileiro Wendel (21') e o avançado equatoriano Gonzalo Plata (49') fizeram os golos que garantiram aos "leões" o quatro triunfo consecutivo. Rúben Ribeiro, que já representou o Sporting, reduziu a desvantagem da equipa de Barcelos ao minuto 90.

Com esta vitória, o clube de Alvalade reforça o 3.º lugar e passa a ter cinco pontos de vantagem sobre o Sporting de Braga, que na terça-feira perdeu em Vila do Conde com o Rio Ave. O Gil Vicente segue no 11.º lugar, com 33 pontos.

Na próxima jornada, o Sporting visita o Moreirense (6 de julho às 21h00) e os gilistas recebem o Rio Ave (5 de julho às 17h00).