Ciclista Nairo Quintana sai ileso de acidente com carro durante treino

O ciclista colombiano Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) revelou esta sexta-feira ter escapado ileso a um acidente com um automóvel, durante um treino na Colômbia, estando a ser monitorizado pelas autoridades de saúde.

Em declarações ao jornal francês L'Équipe, o diretor da equipa Emmanuel Hubert explicou que o corredor, de 30 anos, se lesionou num joelho, mas acabou por escapar sem grandes complicações.

Quintana é um dos líderes anunciados da formação francesa para a Volta a França, ao lado de Warren Barguil, e antes do 'Tour', que arranca dia 29 de agosto em Nice, tinha agendado participações no Tour de l'Ain, de 07 a 09 de agosto, e no Dauphiné.

Com dois segundos lugares (2013 e 2015) e um terceiro (2016), o colombiano procura vencer a 'grande Boucle' pela primeira vez, depois de vitórias na Volta a Itália (2014) e Volta a Espanha (2016).