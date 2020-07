Manchester City goleia novo campeão inglês na passagem do testemunho

O Manchester City, ainda detentor do troféu, passou esta quinta-feira, de forma "venenosa", o testemunho ao novo campeão Liverpool, goleando os reds por atípicos 4-0, no jogo que encerrou a 32.ª jornada da Liga inglesa de futebol.

Os citizens, atuais bicampeões ingleses, começaram por fazer uma guarda de honra aos reds antes do início do encontro, para depois libertarem as ofensivas sobre o adversário, com golos de Kevin de Bruyne, aos 25 minutos, de grande penalidade, Raheem Sterling, aos 35, e Phil Foden, aos 45.

No segundo tempo, um autogolo de Alex Oxlade-Chamberlain, aos 66 minutos, dilatou a vantagem do City, que só não terminou o jogo com uma 'mão cheia', porque o vídeoárbitro (VAR) anulou um golo ao argelino Riyad Mahrez, em tempo de compensação.

Os internacionais portugueses Bernardo Silva e João Cancelo iniciaram a partida no banco de suplentes do Manchester City, sendo lançados por Pep Guardiola no decorrer da segunda parte.

O City impôs ao Liverpool o segundo desaire na Premier League e reforçou o segundo posto, com 66 pontos, menos 20 do que o líder, que na semana passada confirmou a conquista do título de campeão inglês 30 anos depois.

As imagens da euforia em Liverpool e do pouco (ou nenhum) distanciamento social

1 / 14 PETER POWELL 2 / 14 PETER POWELL 3 / 14 LYNNE CAMERON 4 / 14 LYNNE CAMERON 5 / 14 LYNNE CAMERON 6 / 14 PETER POWELL 7 / 14 PETER POWELL 8 / 14 Carl Recine 9 / 14 Phil Noble 10 / 14 Phil Noble 11 / 14 Phil Noble 12 / 14 Carl Recine 13 / 14 Phil Noble 14 / 14 Phil Noble

No outro encontro do dia, o Tottenham, treinado pelo português José Mourinho, perdeu por 3-1 na visita ao Sheffield United, com golos de Sander Berge, aos 31 minutos, Lys Mousset, aos 69, e Oliver McBurnie, aos 84, para os 'blades', enquanto Harry Kane reduziu para os spurs, aos 90.

O internacional português Gedson Fernandes não saiu do banco de suplentes dos londrinos.

Com esta derrota, a primeira desde a retoma da Premier League, o Tottenham caiu para o nono lugar, com 45 pontos, ficando mais longe dos lugares que dão acesso à próxima edição da Liga dos Campeões.