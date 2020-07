Santa Clara recebe um Marítimo ainda a lutar pela manutenção

O Santa Clara, já com a manutenção praticamente assegurada, recebe hoje um motivado, mas ainda aflito, Marítimo, no jogo de abertura da 30.ª jornada da I Liga de futebol.

Os açorianos ocupam o 10.º lugar com 38 pontos, mais 11 do que o Portimonense, primeira equipa na zona de descida - o Desportivo das Aves já está matematicamente despromovido -, e recebem o Marítimo, 12.º com 31, a partir das 19:15.

Os madeirenses chegam a este encontro ainda em posição perigosa, com quatro pontos de avanço sobre os algarvios, mas motivados pelo triunfo caseiro por 2-0 frente ao Benfica, que ditou o afastamento de Bruno Lage do comando técnico dos campeões nacionais.

Na primeira volta, o duelo insular disputado no Funchal terminou com uma igualdade 2-2.

A 30.ª jornada, a sexta da retoma após a suspensão devido à pandemia de Covid-19, vai decorrer até segunda-feira, quando o Sporting visitar o Moreirense. Antes, o campeão Benfica recebe o Boavista, no sábado, e o líder FC Porto recebe o Belenenses SAD, no domingo.