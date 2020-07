Carga policial após o jogo entre Vitória de Setúbal e Paços de Ferreira

O final do jogo Vitória de Setúbal-Paços de Ferreira (2-3), da 30.ª jornada da I Liga de futebol, ficou este sábado marcado por uma carga policial sobre alguns adeptos sadinos que se encontravam no exterior do Estádio do Bonfim.

Descontentes pelo facto de a sua equipa não vencer há 12 jornadas seguidas no campeonato, os adeptos, que estiveram a assistir ao encontro num restaurante localizado nas instalações do estádio, contestaram a equipa agora treinada por Meyong Zé e envolveram-se numa acesa discussão.

Com os ânimos exaltados, um adepto confrontou diretamente um elemento da Polícia de Segurança Pública (PSP) que estava junto às barreiras de proteção, motivando a carga policial e acabando por ser atingido na cabeça, da qual a sangrar de forma abundante.

O Vitória de Setúbal encontra-se na zona perigosa da classificação, em 16.º e antepenúltimo lugar, com 30 pontos, quando faltam realizar quatro jornadas para o final da competição.