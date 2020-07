Jovane Cabral integrou treino do Sporting

O avançado cabo-verdiano Jovane Cabral foi este sábado a grande novidade no treino do Sporting, no qual participou "sob vigilância médica", a dois dias da deslocação ao reduto do Moreirense, para a 30.ª jornada da I Liga de futebol.

Em Alcochete, Jovane Cabral "foi integrado na sessão de trabalho na Academia Sporting sob vigilância médica", de acordo com o sítio oficial do clube 'leonino', dando indicações de que poderá voltar em Moreira de Cónegos, depois de ter falhado a receção de quarta-feira ao Gil Vicente (2-1).

No regresso da I Liga após a paragem de quase três meses devido à pandemia de covid-19, o cabo-verdiano tem sido a principal 'estrela' dos 'leões', com quatro golos em quatro jogos.

Jovane Cabral ficou em 'branco' em Guimarães (2-2), mas, depois, marcou de livre direto ao Paços de Ferreira (1-0) e ao Tondela (2-0) e 'bisou' no reduto do Belenenses SAD (3-1), o último golo na transformação de uma grande penalidade.

Quanto aos outros jogadores com problemas físicos, "Luciano Vietto e Francisco Geraldes realizaram tratamento, ginásio e treino no relvado às ordens de Rúben Amorim", enquanto Luiz Phellype prosseguiu o "plano de reabilitação".

No domingo, os 'leões' treinam pelas 10:00, de novo na Academia Sporting, seguindo-se, pelas 16:00, em Alvalade, a conferência de imprensa do treinador Rúben Amorim, que segue invicto, com cinco vitórias, as últimas quatro consecutivas, e um empate.

Os 'leões, terceiros classificados da I Liga, a nove pontos do Benfica, segundo, e 15 do líder FC Porto, visitam na segunda-feira o Moreirense, em encontro da 30.ª jornada marcado para as 21:00.