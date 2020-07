Apresentado o novo treinador do Vitória de Setúbal

Lito Vidigal, ex-treinador do Boavista, foi hoje apresentado ao plantel, no Estádio do Bonfim, como novo líder técnico do Vitória de Setúbal, disse à Lusa fonte do clube da I Liga de futebol.



Apesar de não ter sido ainda oficializado pelo clube, atual 15.º classificado da I Liga de futebol, o treinador, que já integra a comitiva que rumou esta manhã para o norte do país, vai orientar o treino, agendado para as 18:00 horas, em Lousada.



Aos 50 anos, o timoneiro dos sadinos, que vai comandar a equipa nas quatro jornadas que faltam para o final da competição, regressa a Setúbal quase ano e meio depois de ter deixado o cargo, após uma derrota (2-1) sofrida em 20 de janeiro de 2019 no reduto do Desportivo das Aves.



A estreia de Lito Vidigal será já na quarta-feira, precisamente em Vila das Aves, localidade onde o Vitória de Setúbal jogará em partida da 31.ª jornada, com o objetivo de interromper uma série de 12 jogos sem vencer no campeonato.



Aquando da primeira passagem pelo Vitória de Setúbal, em 2018/19, Lito Vidigal alcançou nas 18 jornadas em que liderou a equipa, antes de ser substituído por Sandro Mendes, cinco triunfos, quatro empates e nove derrotas.



Na presente temporada, Lito Vidigal é o quarto técnico a assumir os destinos da equipa. Sandro Mendes esteve entre a primeira e oitava jornada, Albert Meyong entre a nona e 11.ª e, mais recentemente, na 30.ª, e Julio Velázquez fê-lo entre a 12.ª e 29.ª.

