Basquetebolista João Soares renova contrato com o FC Porto até 2022

O basquetebolista internacional português João Soares, de 30 anos, prolongou hoje por mais dois anos o contrato com o FC Porto, e define como meta a conquista de "todas as competições", anunciou o clube azul e branco.

"É um motivo de orgulho poder continuar a vestir estas cores", afirmou o extremo, de 2,02 metros, em declarações ao canal televisivo do clube, garantindo que o objetivo para a próxima temporada é "conquistar todas as competições".



O extremo, que regressou ao clube em 2018, depois de já ter vestido de azul e branco entre 2009 e 2012, pediu o apoio dos adeptos, prometendo "dar tudo em campo".

"Continuem a apoiar-nos porque vamos dar tudo por este clube para voltarmos a ser campeões nacionais e vamos fazer de tudo para que seja já na próxima época. O que posso prometer é sempre a dedicação máxima da equipa para dar tudo em campo pelo nosso clube", referiu.

João Soares considerou que a decisão de cancelar as competições e basquetebol sem atribuição de título, devido à pandemia de Covid-19, foi a mais acertada, porque "a saúde dos jogadores e das pessoas está acima de tudo".

A renovação do contrato de João Soares, internacional luso em 38 ocasiões, segue-se à do treinador Moncho López e do norte-americano Tanner McGrew, anunciadas na semana passada.