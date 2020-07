Bruno Fernandes junta melhor golo a jogador do mês no Manchester United

O terceiro golo do Manchester United ao Brighton, o segundo de Bruno Fernandes no jogo, foi eleito o melhor de junho pelos reds devils, com uma dupla distinção para o futebolista internacional português.

O médio, contratado no mercado de inverno pelos red devils ao Sporting, já tinha sido eleito no sábado o jogador do mês de junho para o Manchester United, alcançando agora uma 'dobradinha' na votação levada a cabo pelo clube.

Na sondagem, o internacional português bateu o seu companheiro Anthony Martial, no hat-trick do internacional francês ao Sheffield United (3-0), igualmente em jogo da Liga inglesa de futebol.

Assista ao golo

O jogador português já foi eleito três vezes jogador do mês no clube inglês, mas é a primeira vez que é distinguido como autor do melhor golo.

Diante do Brighton, o médio finalizou de primeira uma rápida jogada de contra-ataque, que começou com um alívio de Maguire na defesa, a bola foi endossada rapidamente em vólei por Matic, Mason Greewood recebeu na faixa, correu e cruzou largo para Bruno Fernandes ao segundo poste.

O Manchester United, que venceu no sábado o Bournemouth (5-2), é quinto classificado na Liga Inglesa, a dois pontos do Chelsea, e do último lugar de acesso à Champions.