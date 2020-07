Gelson Martins regressa em agosto após reversão no congelamento dos castigos

O futebolista português Gelson Martins está autorizado a regressar em agosto, depois de ser revista a medida de congelar os castigos, o que o deixava apenas apto em novembro, devido a uma suspensão de seis meses.

"A suspensão de Gelson Martins terminará em 06 de agosto, o que permitirá ao jogador do Mónaco fazer parte do arranque do campeonato de França 'Ligue 1' 2020/21, cuja primeira jornada está prevista para o fim de semana de 22/23 de agosto", referem os monegascos em comunicado na sua página oficial.