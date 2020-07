Sporting empata a zeros com o Moreirense

O Sporting empatou esta segunda-feira 0-0 na visita ao Moreirense, no jogo de encerramento da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e viu o Sporting de Braga aproximar-se na luta pelo terceiro lugar.

Os 'leões', que vinham de quatro vitórias consecutivas, não conseguiram dar continuidade aos triunfos frente ao Moreirense, que jogou com menos um elemento desde os 51 minutos, após a expulsão de Halliche.

Com este empate, o Sporting está em terceiro, com 56 pontos, mais três que o Sporting de Braga, que venceu nesta jornada o Desportivo das Aves e aproximou-se dos 'leões', enquanto o Moreirense, que não perde há quatro jogos, está em oitavo, com 39 pontos.