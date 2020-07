Benfica agradece "inesquecível contributo" de Bruno Lage para o 37.º título

O Benfica agradeceu o "trabalhado realizado, em particular o valoroso e inesquecível contributo" de Bruno Lage para a conquista do 37.º título de campeão nacional de futebol.

"A Bruno Lage e a toda a sua equipa técnica, agradecemos o trabalhado realizado, em particular o valoroso e inesquecível contributo para o nosso 37.º título nacional, e desejamos-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais", escrevem os 'encarnados', na sua 'newsletter' diária.

Antes, o clube já feito um agradecimento público ao técnico, através de um vídeo partilhado nas redes sociais, pouco depois de Lage se ter despedido dos adeptos, numa mensagem enviada à Lusa.

Nélson Veríssimo mantém-se no comando técnico da equipa principal

Também esta terça-feira o clube confirmou que o antigo adjunto Nélson Veríssimo vai manter-se no comando técnico da equipa principal do Benfica até ao final da temporada, depois de se ter estreado, na 30.ª jornada da I Liga, com um triunfo sobre o Boavista (3-1).

Veríssimo vai ser coadjuvado por Minervino Pietra, Marco Pedroso e Fernando Ferreira nas quatro últimas jornadas da I Liga e na final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto.

Ainda segundo os 'encarnados', também o preparador físico Alexandre Silva e o observador Jhony Conceição deixaram o clube, juntamente com Lage.

Empresário próximo de Luís Filipe Vieira tenta convencer Jesus a regressar ao Benfica

Jorge Jesus é de facto o alvo do Benfica para a próxima época. Bruno Macedo, o empresário que levou Jorge Jesus para o Flamengo é próximo do presidente do Benfica e está no Rio de Janeiro.

O objetivo é intermediar as negociações entre o Benfica e o treinador de 65 anos.

Entretanto, a SAD encarnada confirmou Nélson Veríssimo até ao final da presente temporada numa manhã marcada por despedidas de Bruno Lage dos adeptos e do Benfica de Bruno Lage.