Jorge Jesus é de facto o alvo do Benfica para a próxima época. Bruno Macedo, o empresário que levou Jorge Jesus para o Flamengo é próximo do presidente do Benfica e está no Rio de Janeiro.

O objetivo é intermediar as negociações entre o Benfica e o treinador de 65 anos.

Entretanto, a SAD encarnada confirmou Nélson Veríssimo até ao final da presente temporada numa manhã marcada por despedidas de Bruno Lage dos adeptos e do Benfica de Bruno Lage.