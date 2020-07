Jornada de decisões. FC Porto pode ser campeão na 5.ª feira

A equipa de Sérgio Conceição pode festejar o título na próxima jornada.

Para que isso aconteça terá de ganhar em Tondela e terá ainda de esperar por uma derrota dos encarnados.

Adeptos do FC Porto acompanharam equipa sem cumprir regras impostas pela DGS

Centenas de adeptos do FC Porto acompanharam no domingo o autocarro da equipa à chegada do Estádio do Dragão.

Os adeptos entoaram cânticos e correram junto ao autocarro, sem cumprir as regras de segurança impostas pela Direção-Geral de Saúde devido à pandemia do novo coronavírus.