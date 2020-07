Luís Filipe Vieira anunciou esta terça-feira que vai recandidatar-se à presidência do Benfica. O ato eleitoral está marcado para outubro.

A revelação foi feita no plenário dos órgãos sociais do clube da Luz e surge depois do presidente das “águias” ter deixado em aberto a possibilidade de não avançar para as próximas eleições, marcadas para outubro.

Luís Filipe Vieira lidera o Benfica desde 2003. Nunca um presidente do clube da Luz tinha estado tanto tempo no cargo.