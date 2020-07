O Benfica entra em campo amanhã na visita ao Famalicão. O jogo realiza-se depois do encontro do FC Porto com o Tondela que pode resultar na conquista do campeonato para os azuis e brancos, caso o Benfica perca e os "dragões" vençam.

Nélson Veríssimo evitou falar para já nessa possibilidade e disse que o foco passa por ganhar os jogos que faltam até ao final da temporada.