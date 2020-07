Usain Bolt revela o nome e as primeiras fotografias da filha

Usain Bolt utilizou as redes sociais para apresentar a sua primeira filha ao mundo. O atleta olímpico de 33 anos partilhou uma série de fotos da bebé com a mãe, Kasi Bennett, revelando que este foi o início de um novo capítulo na vida do casal.

"Começamos um novo capítulo com nossa filha Olympia Lightning Bolt.", escreveu na legenda das fotografias.

Escreveu ainda que está ansioso para ver o que o futuro lhes reserva, prometendo ser a "rocha" da família.

Usain Bolt não foi o primeiro a inspirar-se nos Jogos Olímpicos para dar o nome a um filho. Em 2017, Serena Williams chamou à sua filha Alexis Olympia Ohanian Jr.