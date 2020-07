GNR identifica dois homens no fim do Tondela - FC Porto

No final do jogo em Tondela, a GNR identificou dois homens. Um por arremesso de engenhos explosivos para a via pública e outro por condução com taxa de álcool não permitida por lei.

Os militares foram alertados por populares que foram surpreendidos pelas explosões. As equipas que montavam a segurança ao jogo entre o Tondela e o FC Porto acabaram por intercetar a viatura onde seguiam estes dois homens e durante a revista foi encontrado diverso material pirotécnico.

Recorde-se que o jogo que opôs Tondela e FC Porto teve uma grande operação de segurança para que fossem cumpridas as regras de distanciamento social e evitar aglomerados de adeptos, respeitando assim as orientações para a não propagação da Covid-19.

FC Porto vence Tondela e está mais perto do título