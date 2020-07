Fórmula 1 anuncia mais duas corridas. Portimão continua a ser hipótese

Os Grandes Prémios de Mugello (Itália) e de Sochi (Rússia) foram hoje confirmados no calendário mundial de Fórmula 1 pela Liberty Media, responsável pelo campeonato do mundo, sendo a nona e décima provas da temporada.

O circuito de Mugello, propriedade da Ferrari, acolherá o GP 1000 Ferrari, que assinala a milésima corrida da equipa italiana no Mundial, no dia 13 de setembro.

Duas semanas mais tarde, em 27 de setembro, será a vez de Sochi acolher o GP da Rússia, tal como inicialmente previsto.

Luca Bruno

Desta forma, Portimão continua na calha para receber uma prova de Fórmula 1, 24 anos depois de o Estoril ter sido palco do último GP de Portugal.

No entanto, a data inicialmente apontada - 4 de outubro - já não deverá ser utilizada por motivos logísticos.

O norte-americano Chase Carey, patrão da Liberty Media, já tinha anunciado que ainda estava a ser estudada a possibilidade de o campeonato poder ir ao continente americano (GP do Brasil, México, EUA e Canadá ainda não foram cancelados).

Com a pandemia de Covid-19 a alastrar naquela região do planeta, começa a ser cada vez mais provável o adiamento dessa ronda americana, libertando datas no final de outubro para a realização do GP de Portugal.

O início da competição estava previsto para 15 de março, na Austrália, mas a prova foi cancelada devido à pandemia de covid-19.

Ao todo, já foram canceladas ou adiadas 13 das 22 corridas da temporada, mas os responsáveis do campeonato esperam ter um calendário com 15 a 18 corridas até ao fim deste ano.

A sucessão de cancelamentos abriu a porta à utilização de novos circuitos na segunda metade da temporada do Mundial de Fórmula 1, como o circuito de Mugello ou o Autódromo Internacional do Algarve.

