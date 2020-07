Incêndio junto ao estádio do Dragão durante festejos dos adeptos

Um incêndio começou esta sexta-feira no exterior de um prédio junto ao Estádio do Dragão, durante festejos dos adeptos do FC Porto, numa altura em que a equipa se encontra a um ponto de conquistar o título de campeão nacional.

As chamas terão sido provocadas por um artefacto pirotécnico lançado de um dos andares do prédio.

Festa nas ruas

O autocarro do FC Porto foi recebido por dezenas de adeptos em euforia no Estádio do Dragão, depois da equipa ter vencido na quinta-feira o Tondela por 3-1.