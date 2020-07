Sorteio da fase final da Champions hoje em Nyon

O sorteio da fase final da Liga dos Campeões de futebol, que se vai disputar em Lisboa, vai realizar-se hoje em Nyon, na Suíça, com quatro equipas ainda por definir.

A pandemia de Covid-19 obrigou à interrupção das provas europeias, com a UEFA a decidir organizar uma inédita final a oito, com eliminatórias a apenas uma mão, em Lisboa, entre 12 e 23 de agosto, com a final marcada para o Estádio da Luz.

A partir das 12:00 (11:00 em Lisboa), em Nyon, iniciar-se-á o sorteio dos quartos de final, meias-finais e final da Liga dos Campeões, e, como é habitual nesta fase da competição, não haverá cabeças de série, nem qualquer impedimento de se defrontarem equipas do mesmo país.

Equipas apuradas para a fase final:

Até ao momento, já se apuraram para os quartos Atalanta, Leipzig, Atlético de Madrid - que eliminou o campeão europeu em título, Liverpool - e Paris Saint-Germain.

Equipas por apurar:

Com a paragem da competição, ficaram por decidir quatro embates da segunda mão dos oitavos de final: Manchester City-Real Madrid (2-1, na primeira mão), Juventus-Lyon (0-1), Bayern de Munique-Chelsea (3-0) e FC Barcelona-Nápoles (1-1).

Caso estas quatro partidas, agendadas para 7 e 8 de agosto, não se possam realizar nos países para os quais estavam inicialmente marcadas, devido à pandemia de Covid-19, serão disputadas em Portugal, mais concretamente nos estádios do Dragão, no Porto, e D. Afonso Henriques, em Guimarães.

Uma hora depois (12:00 em Lisboa) será a vez de se conhecer o alinhamento da Liga Europa, cuja fase final se vai disputar na Alemanha, de 12 a 23 de agosto.

Os desafios em falta dos oitavos de final terão lugar em 5 e 6 de agosto.

Devido à suspensão das provas, ficou por decidir a segunda mão dos jogos LASK-Manchester United (0-5, na primeira mão), Eintracht Frankfurt-Basileia (0-3), Basaksehir-Copenhaga (1-0), Wolfsburgo-Shakhtar Donetsk (1-2), Olympiacos-Wolverhampton (1-1) e Rangers-Bayer Leverkusen (1-3).

Já as eliminatórias entre Inter de Milão e Getafe, e entre Sevilha e Roma, cuja primeira mão não foi realizada, devido à crise mundial de saúde pública, serão decididos em apenas um jogo, em local a confirmar.