Aglomeração de adeptos? Secretário de Estado pede bons exemplos

O secretário de Estado da Saúde demonstra preocupação com as aglomerações em virtude dos festejos do título nacional de futebol. Mas, para António Lacerda Sales, os bons exemplos que os portugueses têm dado durante a pandemia levam a crer que nada correrá mal nos próximos dias.

“O campeonato de futebol é um processo que está a decorrer com sucesso, os adeptos e as equipas estão a cumprir e temos toda a esperança que nada vai correr mal. O mesmo se aplica para a Champions”, disse.

Lacerda Sales destaca a importância de uma consciência cívica e social e ainda do cumprimento das regras impostas pela Direção-Geral da Saúde.