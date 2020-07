Lewis Hamilton venceu o GP da Áustria

Lewis Hamilton ganhou o segundo GP da Áustria.

O britânico conquistou no domingo a primeira vitória da temporada e ascendeu ao segundo lugar do campeonato do mundo de Fórmula 1. Hamilton partiu da pole position e conseguiu aguentar a primeira posição até ao final.

Com Hamilton na frente desde o início, faltava decidir os restantes lugares do pódio.

Verstappen e Bottas andaram sempre próximos e a pouco tempo do fim, o belga estava na frente, mas o desgaste dos pneus traseiros fez com que fosse ultrapassado pelo italiano.

Fórmula 1 anuncia mais duas corridas. Portimão continua a ser hipótese

Itália e Rússia vão receber a prova em setembro.

Os Grandes Prémios de Mugello (Itália) e de Sochi (Rússia) foram, na última sexta-feira, confirmados no calendário mundial de Fórmula 1 pela Liberty Media, responsável pelo campeonato do mundo, sendo a nona e décima provas da temporada.

O circuito de Mugello, propriedade da Ferrari, acolherá o GP 1000 Ferrari, que assinala a milésima corrida da equipa italiana no Mundial, no dia 13 de setembro.

Duas semanas mais tarde, em 27 de setembro, será a vez de Sochi acolher o GP da Rússia, tal como inicialmente previsto.

Desta forma, Portimão continua na calha para receber uma prova de Fórmula 1, 24 anos depois de o Estoril ter sido palco do último GP de Portugal.

No entanto, a data inicialmente apontada - 4 de outubro - já não deverá ser utilizada por motivos logísticos.