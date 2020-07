Trio de portugueses vence a Taça de Israel

O Hapoel Be’er Sheva venceu esta segunda-feira a Taça de Israel, ao levar a melhor (2-0) sobre o Maccabi Petah Tikva.

A final realizou-se no Estádio Bloomfield, em Telavive. Josué, ex-jogador do FC Porto, foi o marcador do segundo golo (61’) da formação treinada por Yossi Abukasis, fechando o marcador, depois de Ben Sahar ter feito o 1-0 (49’).

A equipa onde também jogam os portugueses Miguel Vítor e David Simão, ambos titulares, conquistou a Taça pela segunda vez, quebrando um enguiço de 23 anos.