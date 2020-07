Arthur reforça equipa de futsal do Benfica

O ala internacional brasileiro Arthur é reforço do futsal do Benfica para a época de 2020/21, informou hoje o clube lisboeta no sítio oficial na internet.



Arthur, de 26 anos, chega à Luz depois de duas temporadas no FC Barcelona, pelo qual foi campeão em 2018/19, depois de no Brasil ter jogado no Praia Clube, Corinthians, com o qual venceu o título brasileiro, e Magnus Futsal.

"Da minha parte não vai faltar garra, nem vai haver falta de vontade de ganhar. Esse é o meu perfil. Os adeptos benfiquistas podem esperar um Arthur que é muito competitivo e com espírito ganhador", disse o jogador, citado pelo Benfica.



Na Luz, o ala reencontra Fits e Roncaglio, jogadores com quem esteve em fevereiro na seleção brasileira, e também Henmi, de quem é amigo: "Só me disseram coisas boas e positivas do Benfica, mas também não estava à espera de outra coisa".



As competições de futsal da época 2019/20 em Portugal foram suspensas em março e, depois, canceladas sem atribuição de título, devido à pandemia de Covid-19.