Benfica obrigado a vencer para evitar festa do FC Porto

O Benfica tem esta terça-feira de vencer em casa o Vitória de Guimarães para evitar a consagração do FC Porto como campeão nacional de futebol, em jogo da 32.ª jornada da I Liga.

Apenas uma vitória permite aos 'encarnados' manter a luta pelo título, que está à distância de um ponto para o FC Porto, anfitrião do Sporting, na quarta-feira.

O Benfica, campeão em título, segue na segunda posição, com 68 pontos, menos oito do que os 'dragões', quando faltam três jogos para terminar o campeonato.

Apesar de entregar o título, um empate é suficiente para o Benfica confirmar o segundo lugar e o acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de 2020/21, e abrir a vaga para o quinto colocado aceder à Liga Europa.

O Vitória de Guimarães, adversário dos 'encarnados' e que soma 46 pontos, é um dos pretendentes a esta posição, na posse do Famalicão, que venceu na segunda-feira em casa do Vitória de Setúbal e abriu para seis pontos a vantagem sobre os vimaranenses, que estão obrigados a vencer para se manterem nesta corrida.

Também hoje em disputa vai estar a manutenção, com os embates dos 'aflitos' Portimonense e Tondela frente a Boavista e Gil Vicente, respetivamente, formações que vão tentar tirar o melhor partido do desaire dos sadinos, que estão no 16.º posto, com 30 pontos.

Os tondelenses, 15.ºs colocados, com 30 pontos, visitam o já seguro Gil Vicente, nono, com 39, a partir das 21:30, depois de o Portimonense, 17.º e penúltimo, com 27, receber o também já a salvo Boavista, 12.º, com 38.

Antes, o Santa Clara, que assegurou a manutenção e segue no 11.º lugar, com 38, recebe o já despromovido Desportivo das Aves, lanterna-vermelha, com 17.



Resultados e calendário da 32.ª jornada:

Segunda-feira, 13 jul:

Marítimo -- Rio Ave, 0-0

Vitória de Setúbal -- Famalicão, 1-2

Terça-feira, 14 jul:

Santa Clara -- Desportivo das Aves, 17:00 (Cidade do Futebol)

Portimonense -- Boavista, 19:15

Gil Vicente -- Tondela, 21:30

Benfica -- Vitória de Guimarães, 21:30

Quarta-feira, 15 jul:

Moreirense -- Paços de Ferreira, 17:00

Sporting de Braga -- Belenenses SAD, 19:15

FC Porto -- Sporting, 21:30