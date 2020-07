Benfica regressa às vitórias e garante matematicamente o 2.º lugar

O Benfica derrotou esta terça-feira o Vitória de Guimarães, no Estádio da Luz, por 2-0, em jogo da 32.ª jornada da Primeira Liga de futebol.

O médio português Chiquinho (37') e o avançado suíço Seferovic (87') fizeram os golos da vitória às "águias".

Com este triunfo, os "encarnados" não só adiam as decisões do título para o clássico de amanhã como garantem matematicamente o segundo lugar do campeonato, com 71 pontos, mais 12 que o Sporting, que só joga esta quarta-feira, no Dragão diante do FC Porto, mas que, com apenas três jogos por disputar, vê o segunda posição inalcançável.

Ao perder na Luz, o Vitória de Guimarães atrasa-se na luta por um lugar de acesso à Liga Europa e permanece no 7.ª posição, a seis pontos do quinto classificado, Famalicão.

Na próxima jornada, o Benfica joga no terreno do despromovido Desportivo das Aves (21 de julho às 21h15) e o Vitória recebe em Guimarães o Marítimo (19 de julho às 21h15).