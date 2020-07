Luís Muriel falha jogo da Atalanta após "acidente doméstico"

O futebolista colombiano Luís Muriel sofreu um acidente doméstico e teve que ser suturado, com o avançado a informar que "nada de grave aconteceu", depois de sair do hospital, em Bérgamo.

O jogador, que tem 17 golos marcados na Série A italiana, vai falhar o jogo desta terça-feira da Atalanta, mas disse que estará no estádio para apoiar a sua equipa, quarta classificada no campeonato, diante do Brescia.

Os detalhes do acidente não são claros, com a agência AGI a indicar que o jogador caiu no duche, enquanto a Sky Itália informa ter sido na piscina e o clube se limitou a confirmar que se tratou de um "acidente doméstico".