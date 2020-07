André Coelho reforça futsal do Barcelona depois de três temporadas no Benfica

O internacional português André Coelho está de saída do futsal do Benfica, para ingressar no FC Barcelona, tendo assinado contrato até 2022 com os espanhóis, com os quais quer "ganhar títulos", anunciaram hoje os dois clubes.

"Estou muito feliz e animado por pertencer ao melhor clube do mundo. Será um prazer fazer parte da família Barça. É um sonho estar aqui e estou ansioso para conhecer os meus novos companheiros e começar a competir", referiu André Coelho ao site oficial do clube catalão na Internet.

André Coelho, que é o primeiro reforço anunciado pelo FC Barcelona, disse ainda estar ansioso por jogar no Palau Blaugrana, conhecer o calor dos adeptos e manifestou o desejo de conquistar títulos e de dar muitas alegrias ao clube catalão.

Representou o Benfica por três temporadas

Jogador de perfil defensivo, destro, versátil, com bom remate e experiente, André Coelho, de 26 anos, jogou pelo Benfica nas últimas três temporadas, tendo vencido um campeonato e três Taças da Liga. Pela seleção, conquistou o Europeu de 2018.

"Foram dois anos fantásticos, principalmente o segundo em que fomos campeões nacionais. Por infelicidade, este acabou mais cedo e com muita pena minha, pois não me despedi da forma que pretendia, em campo e a ganhar outro título pelo Benfica", disse André Coelho, aos canais de comunicação dos encarnados.

André Coelho recorda bons momentos passados na Luz, como a conquista do campeonato em 2018/19, depois de na época anterior o título ter sido perdido para o Sporting, e em especial o último jogo da final, pelo apoio constante dos adeptos e pela festa que se seguiu.

O jogador refere que sai do Benfica "de coração cheio, com muitos amigos, com uma família criada em Lisboa", mas é a altura de "ter uma nova experiência, com uma nova liga", ainda por cima a espanhola, que era "um desejo antigo".

"Aventura 100% nova"

"É uma oportunidade de cumprir, um sonho que tinha como jogador e espero que corra bem. Ao nível de condições são clubes muito similares. Têm uma estrutura enorme que não deixa faltar nada aos jogadores", sustentou.

André Coelho disse ainda que a transferência para o FC Barcelona representa uma mudança para "um campeonato de outro nível competitivo", que considera "mais exigente do que o português".