Corinthians devolve colombiano Yony González ao Benfica

O futebolista colombiano Yony González vai regressar ao Benfica, depois de o Corinthians ter decidido "não exercer a opção de compra" sobre o avançado no final do empréstimo, informou hoje o clube brasileiro.

Em comunicado, o clube de São Paulo explicou que o acordo de cedência, que se iniciou em fevereiro e terminou em 30 de junho, incluía "uma cláusula de compra automática, após cinco partidas disputadas (pelo jogador)".

Contudo, "por conta da paralisação causada pela pandemia do coronavírus, González atuou em apenas quatro jogos", referiu o Timão, que "reavaliou a situação e decidiu não exercer a opção de compra" sobre o extremo colombiano.

Em janeiro deste ano, Yony González, de 25 anos, vinculou-se ao Benfica por quatro temporadas e meia, até 2024, depois de terminar contrato com o Fluminense.

O jogador foi posteriormente emprestado ao Corinthians, pelo qual disputou quatro jogos no Campeonato Paulista, antes de as competições de futebol no Brasil serem interrompidas, devido à pandemia de Covid-19.

De resto, o Paulistão continua suspenso, tal como a maioria dos campeonatos estaduais brasileiros.