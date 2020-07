O Benfica derrotou esta terça-feira o Vitória de Guimarães, no Estádio da Luz, por 2-0, em jogo da 32.ª jornada da Primeira Liga de futebol.

O médio português Chiquinho (37') e o avançado suíço Seferovic (87') fizeram os golos da vitória às "águias".

No final da partida, Nélson Veríssimo disse que a equipa vai continuar a lutar enquanto for "matematicamente possível" chegar ao título. O treinador do Vitória de Guimarães frisou que o Benfica venceu porque foi mais eficaz.