A gafe do Real Madrid

Talvez com a pressa de festejar o 34.º título de campeão espanhol, o Real Madrid colocou à venda uma camisola comemorativa do triunfo por engano.

O Real Madrid pode tornar-se campeão de Espanha esta quinta-feira, se vencer o Villarreal. Mas a equipa orientada por Zidane pode nem precisar desta vitória, caso o FC Barcelona saia derrotado do jogo com o Osasuna, à mesma hora. Ainda assim, o título ainda tem de ser ganho antes de ser comemorado.

No entanto, foi isso que aconteceu. A camisola a comemorar o 34.º título do Real Madrid ficou disponível no site da loja oficial à meia-noite. Alguns internautas não deixaram escapar a gafe e conseguiram um screenshot da camisola, que estava à venda por quase 110 euros. Eventualmente, o Real Madrid percebeu o erro e a peça acabou por ser retirada do site.