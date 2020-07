Manchester United vence Crystal Palace e ainda sonha com a Champions

O Manchester United venceu esta quinta-feira o Crystal Palace em Londres por 2-0, na 36.ª jornada da I Liga inglesa de futebol, com o internacional português Bruno Fernandes a estar na origem dos dois golos.

O primeiro surgiu à beira do intervalo, aos 45+1, numa jogada protagonizada por Bruno Fernandes pelo corredor central, cujo passe à entrada da área deixou Marcus Rashford na cara do golo para adiantar os red devils no marcador.

O golo da confirmação da vitória veio já perto do fim, aos 78 minutos, noutra jogada em que o médio português descobriu Rashford à entrada da área do Crystal Palace e este, de primeira, desmarcou o avançado francês Anthony Martial, cujo remate não deu hipóteses de defesa ao guarda-redes espanhol Guaita.

Com estes três pontos, o United, que continua em quinto lugar e bem posicionado para chegar a um dos quatro primeiros que dão acesso à Liga dos Campeões, soma os mesmos pontos, 62, do Leicester, que é quarto classificado e hoje venceu por 2-0 na receção ao Sheffield United.

Esta vitória do Leicester, que estava em segundo lugar quando a Premier League retomou e tem vindo a perder terreno, mantém a equipa de Ricardo Pereira na luta acesa pelos lugares da Champions com o Chelsea e o Manchester United, três galos para dois poleiros, quando faltam apenas duas jornadas.

Os golos do Leicester foram marcados pelo avançado espanhol Ayoze Perez e pelo médio Demirai Gray, aos 29 e 79 minutos, respetivamente.

Noutro jogo disputado hoje, o Everton empatou com o aflito Aston Villa a um golo, com a equipa de Birmingham a chegar ao golo aos 72 minutos, pelo central Ezri Konsa, mas a equipa de Liverpool conseguiu evitar a derrota a três minutos do final do tempo regulamentar, por Théo Walcott.

Finalmente, o Southampton, que tinha ido empatar a dois golos em Old Trafford na jornada anterior, não foi além de um empate a um golo na receção ao Brigthon, e esteve a perder desde o minuto 17, quando o avançado francês Neal Maupay inaugurou o marcador.

O golo do empate surgiu aos 66 minutos, por Danny Ings, a redimir-se de alguns falhanços anteriores que podiam ter colocado a equipa do sul de Inglaterra em igualdade no resultado muito antes do momento em que o fez.