Médicos iniciam redução gradual da sedação ao antigo piloto Alex Zanardi

O hospital de Siena informou esta quinta-feira que iniciou uma "gradual redução" da sedação ao italiano Alex Zanardi, ex-piloto de Fórmula 1 e vencedor de quatro medalhas paralímpicas em ciclismo, que sofreu um grave acidente em 19 de junho.

"A direção do hospital informa que, com o acordo da família do campeão, se iniciou uma gradual redução da sedação. Serão necessários alguns dias para posteriores análises acerca do estado de saúde do paciente por parte do corpo médico que cuida do atleta, para permitir dar seguimento ao processo terapêutico e de reabilitação", pode ler-se no último boletim clínico publicado esta quinta-feira.