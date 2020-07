O espanhol Iker Casillas está de regresso ao Real Madrid.

O cargo de Casillas no Real Madrid será muito parecido com aquele que teve Zidade quando acabou a carreira, ou seja, será um assessor próximo do presidente Florentino Pérez. O papel em concreto será delineado num futuro próximo.

É o regresso de Casillas a um clube que conhece bem. Foi formado no Real Madrid, entrou no clube em 1990 e saiu apenas em 2015, quando rumou ao FC Porto.

O espanhol tem 39 anos, deixou de jogar após ter sofrido um enfarte do miocárdio no dia 1 de maio de 2019.

Desistiu da candidatura à presidência da federação espanhola

A notícia surge depois do guarda-redes anunciar em junho a desistência da corrida à presidência da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), considerando que a crise da Covid-19 deixa o assunto em segundo plano.

Numa publicação na rede social Twitter, o internacional espanhol justifica a decisão com a crise "social, económica e sanitária" que atinge Espanha desde o início da pandemia do novo coronavírus.