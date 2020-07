João Félix regressa aos treinos no Atlético de Madrid

O futebolista português João Félix voltou esta sexta-feira aos treinos do Atlético de Madrid, após um edema ósseo no tornozelo esquerdo o ter afastado dos últimos três jogos, podendo regressar domingo frente à Real Sociedad, no 'fecho' da Liga espanhola.

O regresso aos treinos do avançado português foi a principal novidade de uma sessão distribuída por dois grupos de trabalho, que decorreu após o triunfo de quinta-feira, por 2-0, em casa do Getafe, para a 37.ª e penúltima jornada.

João Félix treinou integrado com o plantel e sem limitações e, ao que tudo indica, poderá estar de regresso às opções do treinador argentino Diego Simeone para a receção de domingo à Real Sociedad, no encerramento do campeonato.

Atlético de Madrid ocupa o terceiro lugar do campeonato

O Atlético de Madrid ocupa o terceiro lugar do campeonato, com 69 pontos, a 17 do já virtual campeão Real Madrid, e necessita apenas de um ponto para garantir a posição, ainda sob a ameaça do Sevilha (quarto, com 67).

O médio Saúl Ñíguez, suspenso, é ausência certa para a receção à Real Sociedad, o que abre a possibilidade no meio-campo ao ganês Thomas Partey, autor do segundo golo frente ao Getafe, ou ao mexicano Héctor Herrera, ex-jogador do FC Porto.