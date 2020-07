Vieira viaja para o Brasil para acertar detalhes da contratação de Jorge Jesus

Luís Filipe Vieira viaja nas próximas horas para o Rio de Janeiro, no Brasil, para acertar detalhes do plantel, compras, vendas, equipa técnica relacionados com a contratação de Jorge Jesus.

O contrato do treinador português deverá ser assinado no Rio de Janeiro. Depois, Jesus e a equipa técnica regressam juntos num voo privado.

O presidente do Benfica tem ainda previsto um jantar com o presidente do Flamengo.

Jesus deverá regressar a Portugal no início da semana

A "novela" está nos últimos episódios, e já se sabe o final. Jorge Jesus vai regressar ao Benfica cinco anos depois de ter deixado o clube encarnado. O treinador ainda está no Brasil e vai demorar uns dias antes de embarcar rumo a Lisboa.

Algo que só deverá acontecer na segunda ou na terça-feira. Ainda não há data para a apresentação oficial no Benfica, mas até pode ser que a apresentação coincida com o 66º aniversário de Jesus. É na próxima sexta-feira, dia 24 de julho, que o técnico faz anos.