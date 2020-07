Basaksehir conquista pela primeira vez campeonato turco

O Basaksehir fez este domingo história no futebol turco ao conquistar o seu primeiro título de campeão, um feito que o torna no quarto 'gigante' dos clubes de Istambul, a par do Galatasaray, Besiktas e Fenerbahçe.

O triunfo por 1-0 sobre o aflito Kayserispor, equipa na qual alinha Miguel Lopes, e a derrota do Trabzonspor por 4-3 ante o Konyaspor, em jogos da 33.ª jornada da Superliga turca, permitiu a celebração, que consagra o defesa central português Miguel Vieira.

A equipa de Istambul soma 69 pontos, mais sete do que o segundo classificado, o Trabzonspor, a uma jornada do final.

O Basaksehir é o sexto clube da Turquia a ser campeão, depois do Galatasaray, Fenerbahçe, Besiktas, Trabzonspor e Bursaspor.

De assinalar ainda o feito de ser o primeiro campeão que começou o campeonato com duas derrotas.

Desde sua ascensão à primeira divisão, em 2014, o Basaksehir, que eliminou o Sporting nos 16 avos de final da Liga Europa, teve uma ascensão meteórica no futebol turco, sobretudo sob a liderança do treinador Abdullah Avci, que na época passada se transferiu para o Besiktas, atual quarto classificado.

O clube esteve envolvido na corrida pelo título nas últimas três temporadas, mas acabou sempre por ceder nas derradeiras jornadas.